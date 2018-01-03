В Дании отмечают значительное снижение числа просителей убежища в 2017 году

СТОКГОЛЬМ, 3 янв – РИА Новости. Число поступивших от беженцев ходатайств о предоставлении им убежища в Дании в 2017 году стало самым низким за последние девять и составило 3,5 тысячи, говорится в опубликованном в среду сообщении для прессы министерства Дании по делам иммиграции.

"В 2017 году с заявлением о предоставлении убежища в Дании обратились около 3,5 тысячи человек. Это самое низкое число после 2008 года, когда было зарегистрировано около 2,4 тысячи ищущих убежища", — говорится в сообщении для прессы.

Годом большого наплыва беженцев в страну стал 2015-й, когда власти за весь год приняли в общей сложности 21 316 беженцев, а годом раньше Дания приняла 14 792 человека. Поток беженцев начал сокращаться после 2015 года в связи с ужесточением в стране правил приема ищущих убежища людей.

В сообщении для прессы поясняется, что после 2015 года правительство страны одобрило 67 различных мер для сокращения потока беженцев и для упорядочения работы с теми из них, которые уже находились в стране. Одной из мер, в частности, стало введение Данией в январе 2016 года временного пограничного контроля на границе со странами Шенгенского соглашения. Его не раз продлевали и в настоящее время он действует до 12 мая 2018 года. В сообщении для прессы также поясняется, что большую роль в сокращении числа беженцев сыграли и договоренности по этому вопросу между ЕС и Турцией.