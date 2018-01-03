Суд в Киеве начал рассматривать иск Саакашвили к миграционной службе

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости. Окружной административный суд Киева приступил к рассмотрению жалобы бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на решение управления миграционной службы Украины в Киевской области, которая отказала политику в предоставлении дополнительной защиты в стране.

Адвокат Саакашвили ранее подал в миграционную службу заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства, с целью недопущения экстрадиции политика с Украины в Грузию. Ведомство отказало в рассмотрении заявления в связи с тем, что оно было подано не лично Саакашвили, а его представителями. Позже экс-президент Грузии повторно, на этот раз лично, подал заявление, однако ему также было отказано.

"Судебное заседание объявляется открытым… Начинается рассмотрение дела по существу", — сказала судья Татьяна Скочок на заседании, которое транслировали украинские телеканалы.

Ранее Саакашвили заявил что, миграционная служба Украины продлила до 1 марта 2018 года срок действия документа, который подтверждает легальность его пребывания в стране. По словам адвокатов политика, документ является гарантией того, что Саакашвили не может быть экстрадирован до рассмотрения в суде жалобы на отказ предоставления ему дополнительной защиты.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши.