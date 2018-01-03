Скатерть-занавеска: платье Меланьи Трамп высмеяли в соцсетях

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. В соцсетях высмеяли неудачный наряд супруги американского президента Меланьи Трамп, который она выбрала для новогодней вечеринки в Мар-а-Лаго.
"Где ты взяла это платье? Ужасно! И эти туфли!" — написал @JohnRCoby.
"Платье от Erdem продается за 5 500 долларов в люксовом бутике Browns. На ком оно смотрится лучше всего? 1)На пасхальном кролике 2)В качестве занавески для душа 3)На Данай Гурира 4)На Меланье Трамп", — отметила @OFDHILLARY2016.
Erdem dress retailed for $5,500 at luxury retailer Browns.— #HillarySupporter #Resist (@OFDHILLARY2016) 3 января 2018 г.
Who wore it best?
1) The Bunny Rabbit
2) The Shower Curtain
3) Danai Gurira
4) Melania Trump pic.twitter.com/PyiWsCiiBv
Комментаторы не поскупились на эпитеты, но наибольшую популярность получили сравнения с занавеской, покрывалом для кровати и скатертью.
"Ахах, вы видели платье, которое Меланья надела на Новый год? Ткань выглядит так, будто оно было сделано из скатерти, купленной в одном из китайских магазинов…для нуворишей", — написала @CorbeilFran.
Кроме того, пользователи предположили, что платье Меланьи предназначено для того, чтобы отвлекать внимание от упитанного Трампа.
"Трамп очень толстый, а Меланья выглядит так, как будто под платьем у нее бронежилет", — отметила @JaneeF12.