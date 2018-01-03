Саакашвили призвал украинскую оппозицию объединиться для протестов

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области, лидер партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили призвал все оппозиционные силы на Украине объединиться, провести консультации и объявить планы относительно дальнейших акций протеста, сообщает в среду пресс-служба его партии.

С 17 октября у здания Рады в Киеве проходит бессрочная акция протеста, участники которой требуют отменить депутатскую неприкосновенность, провести избирательную реформу и принять закон о создании антикоррупционного суда. Изначально соорганизаторами акции выступали политические силы разной направленности, в том числе партия Саакашвили "Движение новых сил". После первой недели митингов большинство участников заявили о выходе из протеста.

"Наша борьба будет продолжаться. Мы не называем конкретные даты следующих акций, пока оппозиционные силы не проведут консультации и не определятся с дальнейшими действиями. Чтобы не было попыток называть это "Михомайданом", акцией Саакашвили, ведь в этих акциях принимают участие разные люди. Мы должны быть широким объединением, выступить единым фронтом, а не передергивать акции. Безусловно, пришло время действовать, объединяться, а не руководствоваться лишь партийными амбициями", — приводит слова Саакашвили пресс-служба его партии в пресс-релизе, поступившем в РИА Новости.

Кроме того, Саакашвили прокомментировал недавно обнародованные результаты экспертизы его разговора с бизнесменом Сергеем Курченко, назвав их сфальсифицированными.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что организованные Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности, бизнесменом Курченко, и направлены на свержение государственной власти. Генпрокурор продемонстрировал на пресс-конференции и в парламенте записи телефонных разговоров, где фигурируют якобы Саакашвили, Курченко и другие. Саакашвили назвал эти обвинения ложными. При этом соратник Саакашвили заявлял, что записи нужно отдать на экспертизу в Великобританию или США.

Попытка задержать Саакашвили в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности была предпринята в Киеве 5 декабря. Однако сторонники экс-губернатора отбили его у правоохранителей, после чего отправились на митинг в центр Киева. На следующий день правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники вновь оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили удалось только 8 декабря поздно вечером, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины.

Печерский районный суд Киева 11 декабря отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, политик остался на свободе. Экс-президенту Грузии грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.