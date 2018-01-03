США не пристало мериться кнопками с КНДР, заявил Клинцевич

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Российский сенатор Франц Клинцевич заявил, что в ситуации с КНДР все ждут от США проявления здравого смысла и ответственности, а не состязания в том, у кого размер ядерной кнопки больше.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, выступая с новогодним обращением, предупредил, что держит наготове пусковую кнопку ядерных ракет. Он заявил, что у него на рабочем столе теперь находится ядерная кнопка, на которую он может нажать, если Соединенные Штаты будут угрожать его стране. Позже президент США Дональд Трамп ответил на это, что у него тоже есть ядерная кнопка, "но она гораздо больше и мощнее".

"Думаю, что США, как великой державе, не пристало равняться с КНДР величиной ядерной кнопки, к тому же это не тот аргумент, который может убедить ее лидера Ким Чен Ына. Все мы ждем, когда американцы выложат на стол куда более сильные козыри – здравый смысл и ответственность. Вот их точно будет нечем бить", — написал Клинцевич в Facebook.