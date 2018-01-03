Иракское ополчение укрепляет оборонительные рубежи на границе с Сирией

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Военные инженеры народного ополчения Ирака начали ремонт оборонительных заграждений на границе с Сирией для защиты от проникновения боевиков ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ), сообщается на официальном сайте ополчения.

"Бригады военных инженеров начали восстановление и ремонт заграждения на границе с Сирией от района аль-Джугайфи на северо-западе провинции Найнава протяженностью 120 километров", — заявил директор отдела военной инженерии народного ополчения Зульфикар аль-Ариди.

Он добавил, что военные инженеры укрепили опорные пункты и блокпосты ополчения и других формирований пограничного региона, чтобы не допустить проникновение боевиков ИГ* и их атаки.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади 9 декабря заявил о победном завершении войны в стране против ИГ*. Крупные сражения против террористов в 2017 году прошли в городе Мосул в северной провинции Найнава, а также в Эль-Хавидже и районах на западе страны.

В то же время представитель международной коалиции во главе с США по борьбе с ИГ* полковник Райан Диллон 27 декабря заявил, что в Сирии и Ираке еще остаются около тысячи боевиков ИГ*.

*Запрещенная в России террористическая организация