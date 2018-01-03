На юге Зимбабве крокодилы напали на туриста

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Мужчина погиб, еще одна женщина получила серьезные ранения в результате нападения крокодилов в Национальном парке Матобо на юге Зимбабве, сообщает газета Herald.

По данным издания, инцидент произошел в воскресенье, когда отдыхающая пара вместе с двумя друзьями плавала на надувной лодке в водоеме парка. При этом гражданство туристов не уточняется.

"Джон Боуман и Розмари Митчелл подверглись нападению, когда они проплывали в кишащем крокодилами водоёме Мпопома в Национальном парке Матобо… Обоих срочно доставили в больницу, однако Боуман погиб до приезда. Митчелл находится в отделении интенсивной терапии в Булавайо", — сообщил изданию представитель парка Тинаше Фараво (Tinashe Farawo).

По словам Фараво, сотрудники парка поставили в известность полицию об инциденте и еще раз призвали туристов не приближаться к диким животным.

"Не важно, насколько они одомашнены, они могут быть опасны. И это очень печально, что они (туристы — ред.) использовали надувные лодки, которые не разрешены", — сказал Фараво.