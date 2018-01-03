В Париже из-за непогоды закрыли Эйфелеву башню

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Главная парижская достопримечательность — Эйфелева башня — в среду временно закрыта для посетителей из-за сильного ветра, принесенного в столицу ураганом "Элеанор".
"Из-за неблагоприятных погодных условий Эйфелева башня закрыта для посетителей", — говорится в заявлении администрации башни.
По данным французской метеорологической службы, из-за сильного ветра, скорость которого местами достигает 140 километров в час, оранжевый уровень опасности был введен в 51 департаменте страны.
В национальной компании электроснабжения Enedis ранее сообщили, что 200 тысяч домов были отрезаны от подачи электроэнергии из-за урагана.