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В мире

"Пуски в никуда": на Украине испытали новый ракетный комплекс "Гром-2"

Сюжет:
Реакция на события на Украине. Январь 2018 (6)
15:0303.01.2018
(обновлено: 15:48 03.01.2018)
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. В Youtube появилось видео с испытаний нового оперативно-тактического комплекса "Гром-2". Украинские военные проверили двигатель новинки. 

Бронеавтомобиль Козак-2 во время демонстрации техники на площади Рынок во Львове. 26 мая 2016
© РИА Новости / Стрингер
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"Предмет "натужной гордости"". Мнение об украинском ракетном комплексе

"Гром" в стакане

По информации телеканала 112 "Украина", "Гром-2" разрабатывается для нанесения ударов по одиночным и групповым стационарным целям с расстояния от 50 до 280 километров. Боевой блок одноступенчатой баллистической ракеты проектируется массой 480 килограммов.

Пользователи сети в комментариях к ролику назвали установку "убожеством" и заметили, что новинка требует доработки.

"Обычная показуха. Они до этого рассказывали, что провели успешные испытания новейшей реактивной системы залпового огня "Ольха", а на самом деле тестировали просроченные советские "Ураганы", чтобы пролонгировать их дальнейшее хранение и использование. Ну не утилизировать же, если ничего другого нет", — заметил один из участников обсуждения.

"Гром-2" не впечатляет, учитывая традиции авиастроения, заложенные советским конструктором Олегом Антоновым, который с 1952 года работал в Киеве, считают пользователи.

"Вы сначала доведите до конца, да на вооружение массовое поставьте, а потом от гордости раздувайтесь", — пишут в комментариях под видео.

Пуски в никуда

В Крыму предположили, что демонстрацией испытаний Киев сознательно сообщает о потенциальной угрозе мосту в Крым, поскольку заявленная дальность полета теоретически позволяет произвести пуск по цели в Керченском проливе с территории Украины. 

Военнослужащие украинской армии. Архивное фото
© AP Photo / Sergei Grits
Украинские военные обстреляли ракетами заповедник ЮНЕСКО

"Официальный Киев обнародовал испытания новой ракеты в надежде испортить крымчанам новогодние каникулы. И, хотя, возможно, эта ракета и десяти километров не пролетит, а попадет только в небо, цель этой информационной кампании — запугать мирное население", — заявил в интервью RT депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Собеседник телеканала добавил, что "экспериментальная ракета" точно не напугает группировку российских войск в Крыму, да и на других едва ли произведет ожидаемое Киевом впечатления, поскольку пока нет ни одного убедительного фото- или видеоотчета, на котором было бы видно, как ракета попадает в цель.

"Пока что мы наблюдаем только пуски в никуда, а точнее, уход ракеты за горизонт. Где она приземляется и куда летит — эту тайну в Киеве держат за семью печатями как неудобную правду", — заключил Бальбек.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Палинчак
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Порошенко сообщил об успешных испытаниях ракетного комплекса

Натужная гордость

Ранее Киев сообщал об успешных испытаниях другого ракетного комплекса — РСЗО "Ольха" с боеприпасом на основе советской системы залпового огня 9К58 "Смерч". По словам президента Украины Петра Порошенко, установка стреляла со стопроцентной точностью — в цель попали все четыре ракеты.

Военный эксперт Александр Пылаев заметил, что Украина придает большое значение новым разработкам ВПК, однако гордость за указанные оружейные системы выглядит натужной.

"Дело в том, что на Украине военно-промышленный комплекс пострадал за годы независимости очень сильно. И поэтому все, что они могут производить сейчас, становится предметом несколько натужной гордости. Да, РСЗО — это не бог весть какие серьезные технологии, но если они смогли это сделать, то для украинского ВПК и это можно считать своего рода победой", — пояснил Пылаев.

Системы такого рода существуют во многих странах, и на испытания ракеты часто накрывают цель, однако важно понимать специфику пусков — какое отклонение ракеты по курсу, характеристики ее "начинки" и самой цели, добавил эксперт.

"Такая ракета может снабжаться кассетной боевой частью, которая поражает сразу большую площадь. Или же ракета, скажем, должна попасть точно в некий бункер — то есть, речь идет о претензии на точность, что означает наличие управляемого боеприпаса", — считает аналитик.

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В мире
Комментарии
13 пользователей оставили 14 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
karramba2rra1963
rra1963, Как не пародоксально звучит но Украине может угрожать только сама Украина в лице бандитствующих неонацистов!
15:58
03.01.2018
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Igor Ryazantsev
А зачем им точность? Они работают по населённым пунктам. Минимум жилой посёлок.
15:18
03.01.2018
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