Глава МИД Замбии ушел в отставку из-за коррупции в правительстве

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел Замбии Гарри Калаба объявил о своей отставке после четырех лет на посту члена кабинета министров из-за коррупции в правительстве страны, сообщает газета Times of Zambia.

"Мы не можем приступать к решению национальных проблем с холодным безразличием к тому, что растет уровень коррупции среди тех, кто должен искать решение", — написал министр в своем аккаунте в Facebook

Как сообщила государственная телерадиостанция ZNBC, канцелярия президента страны Эдгара Лунгу подтвердила, что министр направил главе государства заявление об отставке. Согласно конституции страны, для ухода с поста члену кабинета министров не нужно получать разрешение президента.

Калаба продолжит исполнять обязанности члена парламента страны, в который он был избран от правящей политической партии "Патриотический фронт" (PF).

В августе 2016 года в Замбии прошли президентские выборы. Действующий глава государства Эдгар Лунгу одержал победу в первом туре выборов главы государства, набрав 50,35% голосов. Его основной соперник, представитель оппозиционной "Объединенной партии национального развития" Хакайнде Хичилема набрал 47,67% голосов.