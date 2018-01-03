Глава МИД Замбии ушел в отставку из-за коррупции в правительстве

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел Замбии Гарри Калаба объявил о своей отставке после четырех лет на посту члена кабинета министров из-за коррупции в правительстве страны, сообщает газета Times of Zambia.
Как сообщила государственная телерадиостанция ZNBC, канцелярия президента страны Эдгара Лунгу подтвердила, что министр направил главе государства заявление об отставке. Согласно конституции страны, для ухода с поста члену кабинета министров не нужно получать разрешение президента.
Калаба продолжит исполнять обязанности члена парламента страны, в который он был избран от правящей политической партии "Патриотический фронт" (PF).
В августе 2016 года в Замбии прошли президентские выборы. Действующий глава государства Эдгар Лунгу одержал победу в первом туре выборов главы государства, набрав 50,35% голосов. Его основной соперник, представитель оппозиционной "Объединенной партии национального развития" Хакайнде Хичилема набрал 47,67% голосов.