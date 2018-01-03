В Израиле заявили о разгроме "террористической сети", работавшей на Иран

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Израильская служба безопасности (ШАБАК) раскрыла "террористическую сеть", которая работала на иранскую разведку. По словам премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, группировка базировалась на Западном берегу реки Иордан.
Он отметил, что иранская разведка не впервые "пытается разными способами и в разных местах нанести удар по Израилю".
"Я прошу вас обратить внимание на то, что Иран ведет террористическую деятельность против Израиля, не только помогая террористическим движениям, таким как ХАМАС, Хезболлах и "Исламский джихад", но и пытаясь организовать террористическую деятельность на территории Израиля", — подчеркнул Нетаньяху.
Согласно докладу спецслужб, с которым ознакомилась газета "Гаарец", всего задержали троих палестинцев. Главный из них — 29-летний студент в области компьютерной инженерии Мохаммед Махармех из Хеврона. По данным ШАБАК, в 2015 году его завербовала иранская разведка через родственника в Южной Африке.
По итогам расследования ШАБАК выяснилось, что "иранская разведка использовала Южную Африку как базу для поиска, вербовки и подготовки агентов для работы на Западном берегу и в Израиле".