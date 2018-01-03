На Украине создадут штаб для расследования убийства юриста Ноздровской

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости. Замминистра внутренних дел Украины Сергей Яровой поручил правоохранителям создать координационный штаб для расследования резонансного убийства юриста Ирины Ноздровской, сообщается в среду на сайте МВД.
"Ставлю задачу Национальной полиции и главному следственному управлению – создать координационный штаб. Максимально организовать работу раскрытия тяжкого преступления специалистами департамента уголовного розыска и следователей", — заявил Яровой.
Он также дал поручение взять на особый контроль проведение всех необходимых экспертиз. "Если нужны специалисты из других областей, мы немедленно вызовем", — добавил Яровой.
По данным полиции, уже допрошены более 50 свидетелей по делу.