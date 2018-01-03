В Экваториальной Гвинее предотвратили попытку госпереворота

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Власти Экваториальной Гвинеи предотвратили попытку государственного переворота, 31 человек с оружием задержан, сообщает издание Jeune Afrique.

Как пишет издание, переворот против президента Теодоро Обианги Нгемы Мбасого был предотвращен в ночь с 27 на 28 декабря. Тридцать один наемник с оружием был задержан на юге Камеруна. Преимущественно это выходцы из Чада и Центральной Африки. Предположительно, они намеревались пересечь границу Экваториальной Гвинеи и поддержать путч.

В свою очередь агентство Франс Пресс сообщает, что в среду в эфире местной радиостанции было озвучено коммюнике министра безопасности Николаса Обамы Нчама (Nicolas Obama Nchama), который подтвердил информацию о попытке государственного переворота, предпринятой "иностранными наемниками против главы государства".

"Была немедленно проведенная операция по ликвидации совместно со службами безопасности Камеруна ", — заявил Николас Обама Нчама. Он отметил, что "эти наемники были рекрутированы боевиками ряда оппозиционных радикальных партий Экваториальной Гвинеи при поддержке некоторых держав".