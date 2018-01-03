Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2018 (12)

ЛУГАНСК, 3 янв — РИА Новости. Украинские силовики разместили противотанковые пушки в районе населенного пункта Попасная у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в среду журналистам и.о. начальника управления оборонного ведомства ЛНР Михаил Филипоненко.

В конце сентября 2015 года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения.

"Установлено, что в районе населённого пункта Попасная на позициях 10 отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ находятся шесть единиц замаскированных 100-мм противотанковых пушек МТ-12 "Рапира", — рассказал Филипоненко.

Спикер заявил, что ВСУ используют "рождественское" перемирие для наращивания сил и средств вдоль линии соприкосновения.

"В очередной раз официально заявляю, что Народная милиция готова к решению конфликта на Донбассе мирным путем, мы неукоснительно соблюдаем минские договоренности", — подчеркнул Филипоненко.

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