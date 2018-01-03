Польский турист выскочил на крыло самолета через аварийный выход

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Пассажир рейса ирландской авиакомпании Ryanair из Лондона в Малагу вылез из самолета через аварийный люк, не дождавшись высадки, сообщает Irish Times.
По предварительным данным, пассажиром оказался 57-летний гражданин Польши. Высадка затянулась на полчаса, и мужчина вместе с ручной кладью выбрался на крыло самолета, где сидел там до тех пор, пока бортпроводники не убедили его вернуться на борт.
"Он открыл аварийный люк и сказал: "Выхожу через крыло". Чудеса какие-то", — рассказал один из пассажиров.
В пресс-службе авиакомпании заявили, что мужчина был арестован. Представители Ryanair подчеркнули, что инцидент рассмотрят власти Испании, поскольку нарушены были именно испанские нормы безопасности.