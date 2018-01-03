БЕРЛИН, 3 янв — РИА Новости. В Берлине с озабоченностью следят за развитием ситуации в Иране, заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер на брифинге в среду.

"Правительство ФРГ с озабоченностью следит за развитием ситуации в Иране, особенно за сообщениями о жертвах и многочисленных арестах. Мы призываем правительство в Тегеране соблюдать свободу слова и собраний. С точки зрения правительства ФРГ, легитимно и заслуживает уважения общественное выражение людьми политических и экономических требований, как это происходит сейчас в Иране. С нашей точки зрения, иранское правительство должно реагировать на актуальные протесты готовностью к диалогу", — сказала Деммер.

По ее словам, власти в Тегеране "должны реагировать соразмерно и в рамках правового поля" на события в стране.

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции социального протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек. Около 450 человек были задержаны за последние три дня в связи с протестами в Тегеране.