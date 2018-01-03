В Киеве перенесли рассмотрение апелляции по мере пресечения для Саакашвили

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости. Апелляционный суд Киева перенес на 11 января рассмотрение жалобы Генпрокуратуры Украины на отказ Печерского районного суда города отправить экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили под домашний арест, передает корреспондент РИА Новости.
"Объявляется перерыв до 11 января до 13.10 (14.10 мск)", — сказал председательствующий судья.
Попытка задержать Саакашвили в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности была предпринята в Киеве 5 декабря. Однако сторонники экс-губернатора отбили его у правоохранителей, после чего отправились на митинг в центр Киева. На следующий день правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники вновь оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили удалось только 8 декабря поздно вечером, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины.