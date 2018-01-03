В Британии задержали шесть предполагаемых членов неонацистской организации

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Правоохранительные органы Великобритании задержали в среду шесть предполагаемых членов запрещенной в стране неонацистской организации National Action, сообщила полиция графства Уэст-Мидлендс.

Пять мужчин и одна женщина были задержаны в городах Банбери, Кембридж, Вулвергемптон, Лестер и Стокпорт "по подозрению в заинтересованности в совершении, подготовке и подстрекательстве к террористическим актам… а именно по подозрению в участии в запрещенной организации (National Action)".

"Все шесть находятся в отделении полиции Уэст-Мидлендс", — отмечает полиция.

В связи с задержаниями правоохранительные органы также проводят обыски нескольких помещений. Как отмечает полиция, общественной безопасности ничего не угрожает.

National Action — неонацистская молодежная организация, вошедшая в список запрещенных в Великобритании в декабре 2016 года.