Опубликовано видео ДТП с участием 20 машин в США

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. В сети появилось видео ДТП с участием 20 машин, произошедшего недалеко от американского города Баффало.

JUST IN: Video of ~100 car pileup on I-90 outside #Buffalo — shot by Kadire Flowers pic.twitter.com/4DvIYqMqJu — Stephen Marth (@StephenMarth) 2 января 2018 г.

На кадрах видно, как врезавшиеся друг в друга транспортные средства, в том числе грузовики, стоят на автостраде, рядом находятся машины полиции и скорой помощи.

Как сообщают местные СМИ, причиной аварии стали снежные заносы и плохая видимость на дороге. В результате ДТП погиб человек, еще один находится в тяжелом состоянии.