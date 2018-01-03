КИЕВ, 3 янв — РИА Новости. Министерство юстиции Украины уволило начальника главного территориального управления юстиции во Львовской области Ярослава Жукровского.

Его обвинили в нарушении должностных полномочий — при приеме сотрудников на работу он проверял их на знание текста песни, связанной с Украинской повстанческой армией*, сообщается на сайте министерства.

В августе 2017 года Жукровский заявил, что на собеседовании проверяет соискателей на знание даты рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры и текста песни "Лента за лентою".

Президент Украины Петр Порошенко в мае 2015 года подписал закон, который предоставляет статус "борцов за независимость" организациям ОУН-УПА*, а ее участникам — право на соцгарантии. В России это решение осудили, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц". Москва считает, что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

