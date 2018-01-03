В Иране задержали подозреваемого в убийстве двух демонстрантов в Доруде

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Разведывательные службы Ирана задержали человека, подозреваемого в убийстве двух участников протестов в иранском городе Доруде, погибших во время демонстраций, сообщает агентство Fars со ссылкой на заявление министерства по делам разведки.
По данным властей, ранее этот человек уже привлекался к ответственности за кражу и агрессивное поведение. Его также подозревают в нанесении ущерба государственной собственности в ходе протестов.
В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции социального протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек. Около 450 человек были задержаны за последние три дня в связи с протестами в Тегеране.