Представитель Аббаса заявил, что Иерусалим не является предметом торговли

Человек с плакатом во время митинга против решения президента Дональда Трампа признать Иерусалим в качестве столицы Израиля. Архивное фото

Человек с плакатом во время митинга против решения президента Дональда Трампа признать Иерусалим в качестве столицы Израиля. Архивное фото

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Представитель палестинского лидера Махмуда Аббаса Набиль Абу Рудейна в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа прекратить предоставление финансовой помощи палестинцам заявил, что Иерусалим "не является предметом торговли".

Ранее Трамп в своем Twitter написал, что Палестина не заинтересована в мирных переговорах с Израилем, и поставил в этой связи под вопрос выделение ей "сотен миллионов долларов в год".

"Иерусалим и его святыни не могут быть предметом торговли и обмена на золото или серебро", — говорится в заявлении Абу Рудейна, которое цитирует палестинское агентство САФА.

Он добавил, что настоящий мир и переговоры строятся на легитимной основе, ведущей к созданию независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

В начале декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива. Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины.