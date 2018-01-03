Глава МИД Южной Кореи изложила Тиллерсону позицию Сеула по КНДР

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва провела в среду телефонный разговор с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, в котором изложила позицию Сеула по возможным переговорам с КНДР в преддверии Олимпийских игр в Пхёнчхане.

"Министр Кан разъяснила ситуацию, на фоне которой правительством Южной Кореей было сделано предложение о проведении межкорейских переговоров на высшем уровне, и подчеркнула позицию правительства Южной Кореи, которое предлагает продвигать мирное решение северокорейской ядерной проблемы и нормализацию отношений между Сеулом и Пхеньяном по случаю зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане", — говорится в сообщении на сайте министерства иностранных дел Южной Кореи.

Главы дипломатических ведомств обменялись мнениями о новогоднем обращении руководства КНДР к народу страны и приняли решение продолжать дипломатические усилия для мирного разрешения северокорейской ядерной проблемы на основе тесного сотрудничества между Южной Кореей и США.

"Оба министра договорились с помощью еще более частых и тесных контактов продолжать согласовывать свою политику и сотрудничать в связи с ситуацией вокруг Северной Кореи и ее ядерной программы, позитивно отвечая на ситуацию на Корейском полуострове", — отмечается в заявлении ведомства.

Во вторник глава южнокорейского министерства по делам объединения Чо Мён Гюн предложил организовать встречу на высоком уровне в пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне для обсуждения вопроса об участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхёнчхане. Северная Корея хранила молчание в течение суток, а затем прозвучало заявление об открытии "горячей линии". По заявлению министерства по делам объединения, канал связи восстановил работу в среду утром.