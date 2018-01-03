ГАЗА, 3 янв — РИА Новости. Угрозы американского президента Дональда Трампа прекратить помогать Ближневосточному агентству ООН по поддержке палестинских беженцев и организации работ (БАПОР) — это "дешевое политическое вымогательство", завил пресс-секретарь движения ХАМАС Фаузи Бархум.

Ранее Трамп в своем Twitter написал, что Палестина не заинтересована в мирных переговорах с Израилем, и поставил в этой связи под вопрос выделение ей "сотен миллионов долларов в год".

По слома Бархума, эти угрозы отражают "американское варварское и аморальное поведение в отношении правосудия и прав палестинского народа".

В свою очередь, представитель палестинского лидера Махмуда Аббаса Набиль Абу Рудейна в ответ на слова Трампа заявил, что Иерусалим "не является предметом торговли".

Он добавил, что настоящий мир и переговоры строятся на легитимной основе, ведущей к созданию независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.