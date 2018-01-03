Политолог не исключил попыток США торпедировать контакты Сеула и Пхеньяна

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Восстановление контактов по "горячей линии" между Сеулом и Пхеньяном является позитивным сигналом, но нужно учитывать, что пока это не регулярные переговоры, при этом существует вероятность торпедирования попыток наладить эти контакты со стороны США, заявил РИА Новости сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын в обращении к народу пожелал успеха зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане и выразил надежду на участие в ней северокорейских спортсменов. В ответ во вторник Сеул предложил Пхеньяну провести 9 января переговоры высокопоставленных представителей для обсуждения этого вопроса, а также "и другие интересующие вопросы по улучшению отношений между Югом и Севером".

Спустя почти сутки представители КНДР и Республики Корея провели телефонный разговор по восстановленной "горячей линии" в Пханмунджоме. Подробности переговоров не сообщаются. Стороны удостоверились, что телефонная связь и факс по линии связи работают в нормальном режиме. При этом в госдепартаменте США заявили, что "это нормально", если Сеул и Пхеньян хотят начать переговоры, но США не верят, что "Ким Чен Ын честен и ему можно доверять", и "скептично" настроены к возможным переговорам.

"Надо понимать, что это не регулярные переговоры, а пробное общение по "горячей линии". Если они (переговоры) станут регулярными, тогда посмотрим", — сказал Асмолов.

По его словам "важно, что инициатива пришла с северокорейской стороны".

"Северяне с одной стороны сказали, что они готовы к жестким действиям в адрес США и готовы ответить. При этом заявили, что готовы к диалогу и предложили в качестве варианта первого шага участие северокорейцев в Олимпийских играх, на которые они ранее опоздали из-за технических проблем. Южане на это с радостью ухватились, пошли на встречу. Можно обратить внимание, что США вначале заявили, что это все (установление контакта) произошло, наконец, потому, что санкции стали действовать. А потом и заранее стали заявлять, что ничего из переговоров не получится, что Северная Корея неискренна и что вообще в самое ближайшее время надо ждать провокаций", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что "такая риторика говорит сама за себя". "Скажем так, попыток торпедировать эти контакты ожидать можно", — добавил Асмолов, отвечая на вопрос, означают ли заявления американской стороны, что нельзя исключать попыток с их стороны торпедировать возможные дальнейшие контакты Пхеньяна и Сеула.