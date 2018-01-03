В ДНР опасаются провокаций со стороны Киева в связи с визитом главы МИД ФРГ

ДОНЕЦК, 3 янв — РИА Новости. Замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин не исключает провокаций со стороны украинских силовиков в связи с визитом главы МИД ФРГ в Донбасс.

Ранее в МИД Украины заявили, что министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль 3-4 января посетит страну с рабочим визитом. Ожидается, что он вместе с украинским коллегой Павлом Климкиным посетит линию соприкосновения в Донбассе.

"В связи с приездом 3-4 января в зону так называемой АТО главы МИД Германии в сопровождении его коллеги из Украины и представителей СМИ мы не исключаем проведения провокаций со стороны ВС Украины в этот период для подготовки фейковых репортажей, обвиняющих наши вооруженные силы в обстрелах территорий населенных пунктов, временно подконтрольных Украине", — сказал Басурин журналистам в среду.