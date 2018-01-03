В Индии истребитель МиГ-29 съехал с полосы во время взлета и загорелся

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Самолет МиГ-29K индийских ВМС съехал со взлетно-посадочной полосы в аэропорту Даболим штата Гоа и загорелся, пилот не пострадал, сообщает индийское агентство ANI.

Инцидент произошел во время взлета воздушного судна, за штурвалом истребителя находился пилот, проходящий обучение. В результате инцидента самолет загорелся, впоследствии возгорание было потушено. После происшествия пилоту удалось успешно покинуть самолет, он не пострадал.

Из-за происшествия работа аэропорта была приостановлена, но вскоре ее возобновили. Проводится расследование инцидента.

В феврале прошлого года сообщалось, что Россия завершила по контракту с ВМС Индии поставку корабельных истребителей МиГ-29К/КУБ. На сегодняшний день в ВВС Индии эксплуатируются более 900 российских военных самолетов, в том числе истребители МиГ-21 и МиГ-29 (а также его корабельная версия МиГ-29К/КУБ), Су-30МКИ, военно-транспортные самолеты Ил-76, топливозаправщики Ил-78 и многие другие модели.