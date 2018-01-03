В Париже и окрестностях из-за урагана "Элеанор" нарушено движение поездов

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Движение пригородных поездов в парижском регионе в среду было нарушено на нескольких направлениях из-за урагана "Элеанор", который ранее обрушился на территорию Франции, сообщается на сайте национальной железнодорожной компании SNCF.

По данным французской метеорологической службы, из-за сильного ветра, скорость которого местами достигает 140 километров в час, оранжевый уровень опасности был введен в 51 департаменте страны.

Основной причиной нарушения движения поездов стало падение деревьев на железнодорожное полотно, уточнили в SNCF.

Парижский международный аэропорт "Шарль де Голль" также столкнулся с проблемами отправки рейсов из-за сильного ветра. Вместе с тем, как сообщил представитель аэропорта телеканалу CNews, несмотря на небольшие задержки движения, "ураган "Элеанор" незначительно повлиял на работу воздушной гавани и не привел к отмене рейсов".