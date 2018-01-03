Не провокация, а глупость: эксперт оценил слова Трампа о ядерной кнопке

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Несмотря на громкие заявления, США не могут воплотить свои угрозы в отношении КНДР в реальность, заявил руководитель Центра российско-американских отношений Института США и Канады РАН Павел Подлесный в интервью RT.

"Два непродуманных заявления с обеих сторон. А ответ Трампа не провокация, это глупость", — подчеркнул эксперт.

По его словам, президент США и ранее делал громкие обещания по поводу Северной Кореи, в том числе обещал стереть страну с лица земли. Однако эксперт отметил, что подобные заявления вряд ли к чему-то приведут.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын предупредил, что держит наготове пусковую кнопку ядерных ракет. Он также выразил уверенность, что США не удастся пойти на войну против КНДР. В ответ на это Трамп написал в Twitter, что у него есть "более мощная" ядерная кнопка.