В Сети высмеяли новый украинский ракетный комплекс

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Пользователи соцсетей высмеяли новый украинский ракетный комплекс "Гром-2", назвав установку "убожеством".

"И это происходит в стране, в которой был Антонов (авиаконструктор Олег Антонов, с 1952 года работал в Киеве — прим.ред.). Скоро такими темпами последние "изобретатели Украины" колесо изобретут!" — отметил один из пользователей в комментариях к видео испытаний, которое опубликовали украинские военные.

"Обычная показуха. Они до этого рассказывали, что провели успешные испытания новейшего РСЗО (реактивная система залпового огня) "Ольха", а на самом деле тестировали просроченные советские "Ураганы", чтобы пролонгировать их дальнейшее хранение и использование. Ну не утилизировать же, если ничего другого нет", — заметил другой пользователь.

ПП: Вітаю усіх українців з успішним випробуванням українського ракетного комплексу "Вільха".



Щойно отримав доповідь, що всі чотири ракети влучили в ціль! pic.twitter.com/x82parPRVO — Петро Порошенко (@poroshenko) 22 декабря 2017 г.

"Дикарям показали палку-копалку, в то время, когда все давно уже пользуются лопатой", — шутят в комментариях.

В то же время многим новинка понравилась. Пользователи отмечают, что украинский ракетный комплекс напоминает американские ЗРК Patriot, однако создателям оружия еще есть над чем поработать.

"Вы сначала доведите до конца, да на вооружение массовое поставьте, а потом от гордости раздувайтесь", — резюмируют участники обсуждения.

По информации украинских СМИ, комплекс "Гром-2" разрабатывается для поражения одиночных и групповых стационарных целей на дальностях от 50 до 280 километров. При этом боевой блок одноступенчатой баллистической ракеты проектируется массой 480 килограммов.