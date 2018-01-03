В Иране проходят акции протеста против насилия

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Несколько сотен человек вышли на улицы иранских городов в среду, чтобы выразить протест против вспышек насилия, которые произошли в ходе демонстраций, охвативших страну, сообщает телеканал Press TV.

Манифестации в среду проходят в таких городах, как Ахваз, Бушир, Илам и Хорремабад. Точное число участников не сообщается.

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции социального протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек. Около 450 человек были задержаны за последние три дня в связи с протестами в Тегеране.