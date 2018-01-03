МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Представители Северной и Южной Кореи провели телефонный разговор по восстановленной горячей линии в Пханмунджоме. Об этом сообщило агентство Ренхап со ссылкой на представителя министерства объединения Южной Кореи.

Звонок со стороны Пхеньяна поступил в 15.30 по местному времени (09.30 мск). Подробности переговоров не сообщаются. Стороны удостоверились, что телефонная связь и факс по линии связи работают в нормальном режиме.

Кроме того, Сеул надеется, что этот канал связи позволит "беспрепятственно провести межкорейские переговоры девятого января". С такой инициативой выступила Южная Корея.

Ранее сообщалось, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал восстановить закрытую на долгое время горячую линию между КНДР и Южной Кореей.

Во вторник глава южнокорейского министерства по делам объединения Чо Мён Гюн предложил организовать встречу на высоком уровне в пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне, что обсудить вопрос участия северокорейских спортсменов на Олимпиаде в Пхёнчхане. Северная Корея сутки хранила молчание, а затем прозвучало заявление об открытии горячей линии.