Савченко пригрозила Киеву "расплатой кровью" в случае революции

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Чиновники, пришедшие к власти "на крови", должны ответить за свои действия, заявила депутат Рады Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne.

"Посмотрим, как будет развиваться путь Украины. Если революция возьмет реванш, то те, кто пришел во власть на крови, заплатят своей кровью. Надеюсь, что так и будет, потому что это справедливо", — сказала она.

По словам депутата, все, кто стоял у власти, должны ответить за свои поступки, иначе чиновники, которые придут им на смену, почувствуют себя безнаказанными.

В начале декабря Савченко назвала "евромайдан" государственным переворотом или "незавершенной революцией". По ее словам, в результате тех событий в стране сменилась правящая верхушка, но система власти осталась неизменной.

Надежда Савченко известна резкими выходками, которые подвергают критике как ее коллеги по Раде, так и общественность. Так, в конце мая прошлого года она пришла босой на заседание Рады и назвала депутатов "лентяями-школьниками", а несколько дней спустя охарактеризовала работу парламента нецензурными словами.

В феврале 2014 года на Украине произошел государственный переворот. Верховная рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, который покинул страну, опасаясь за свою жизнь. Киевские власти возложили на оппонентов ответственность за гибель более 100 человек в столкновениях силовиков с радикалами на площади Независимости в Киеве. Против Януковича и других бывших чиновников возбудили уголовные дела.