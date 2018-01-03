В ДНР заявили о трех нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки

ДОНЕЦК, 3 янв — РИА Новости. Украинские силовики за сутки три раза нарушили режим прекращения огня, заявили журналистам в среду в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"За прошедшие сутки ВС Украины три раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы населенных пунктов Зайцево, Спартак и Трудовские, по которым применялись 82-миллиметровые минометы, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал журналистам представитель оперативного командования.