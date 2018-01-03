Ким Чен Ын приказал открыть "горячую линию" с Южной Кореей

ТОКИО, 3 янв — РИА Новости, Ксения Нака. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отдал приказ открыть закрытую долгое время "горячую линию" между КНДР и Южной Кореей, об этом заявил глава управления по делам между двумя Кореями по государственному радио.

Как сообщило агентство Ренхап , линия будет открыта в 9.30 мск. Целью этого шага станет обсуждение возможного участия делегации КНДР в Олимпийских играх в Пхенчхане. Чиновник сообщил также о том, что Ким Чен Ын приветствует поддержку, оказанную Южной Кореей его мирному предложению об участии делегации.

Во вторник глава южнокорейского министерства по делам объединения Чо Мён Гюн предложил организовать встречу на высоком уровне в пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне для обсуждения вопроса об участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхёнчхане. Северная Корея хранила молчание в течение суток, а затем прозвучало заявление об открытии "горячей линии".

В своем выступлении 1 января лидер КНДР заявил о теоретической возможности участия делегации своей страны в Олимпиаде.

Администрация провинции Канвондо, где расположена столица будущей Олимпиады, высказала намерение в случае участия северокорейской делегации предоставить им для поездки круизное судно.