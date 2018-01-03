ВАШИНГТОН, 3 янв — РИА Новости. Конгрессмен-демократ Тед Лье напомнил о своей инициативе запретить главе государства использовать ядерное оружие без разрешения конгресса после того, как президент Дональд Трамп пригрозил КНДР "ядерной кнопкой".

"Вас сводит c ума твит Трампа с угрозой ядерной войны с КНДР? Поддержите мой с сенатором Эдом Марки законопроект 660/S200. Этот законопроект от представителей обеих партий не позволит президенту США нанести первым ядерный удар без разрешения конгресса", — написал Лье в Twitter.

Законопроект, который требует от президента спрашивать разрешения конгресса на нанесение ядерного удара, был внесен в конгресс год назад — в январе 2017 года — и до сих пор был оставлен без движения в комитете по иностранным делам палаты представителей.

Президент США как верховный главнокомандующий имеет право отдать приказ об использовании ядерных сил страны.

Трамп во вторник ответил лидеру КНДР Ким Чен Ыну, заявив, что у него "тоже есть ядерная кнопка". "У меня тоже есть ядерная кнопка, но она гораздо больше и гораздо более мощная, чем его, и моя кнопка работает!" — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Лидер КНДР Ким Чен Ын, выступая в понедельник с новогодним обращением к народу, предупредил, что держит наготове пусковую кнопку ядерных ракет. Он заявил, что не угрожает, а дает знать, и выразил уверенность, что США не удастся пойти на войну против КНДР.