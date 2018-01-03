ВАШИНГТОН, 3 янв — РИА Новости. Конгрессмен-демократ Тед Лье напомнил о своей инициативе запретить главе государства использовать ядерное оружие без разрешения конгресса после того, как президент Дональд Трамп пригрозил КНДР "ядерной кнопкой".написал Лье в Twitter.
Законопроект, который требует от президента спрашивать разрешения конгресса на нанесение ядерного удара, был внесен в конгресс год назад — в январе 2017 года — и до сих пор был оставлен без движения в комитете по иностранным делам палаты представителей.
Президент США как верховный главнокомандующий имеет право отдать приказ об использовании ядерных сил страны.
Лидер КНДР Ким Чен Ын, выступая в понедельник с новогодним обращением к народу, предупредил, что держит наготове пусковую кнопку ядерных ракет. Он заявил, что не угрожает, а дает знать, и выразил уверенность, что США не удастся пойти на войну против КНДР.