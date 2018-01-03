МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Несколько работников американской авиакомпании Delta Air Lines обвинили ее в антисемитизме, сообщает издание New York Daily News со ссылкой на иск, поданный в бруклинский суд.

Пять бортпроводников — как уволенных ранее, так и работающих в настоящее время, утверждают, что у перевозчика выражено предубеждение в отношении работников-евреев, а также пассажиров рейсов, направляющихся в Израиль.

По словам истцов, компания якобы считает, что работникам и пассажирам, являющимся евреями, нельзя доверять, они агрессивны, ведут себя неподобающим образом — в частности, их привычка молиться на борту и требование предоставлять им кошерное питание является "странным".

В иске также говорится, что компания недовольна работниками, которые обеспечивают льготное оформление билетов пассажирам, направляющимся в Тель-Авив. Одна из бортпроводниц, в частности, рассказала, что получила предупреждение и лишение этого предоставляемого сотрудникам права за то, что помогла своему давнему другу купить билет до Израиля по такой схеме. Из-за этого еще два истца, по их словам, стали бояться делиться своими бонусами.

Перевозчик, в свою очередь, заявил, что имеет "нулевую терпимость к дискриминации", "решительно отвергает" изложенные в этом иске утверждения и будет "энергично защищаться".

В июле 2017 года россиянина Андрея Еремина высадили из самолета Delta Air Lines в Сиэтле. По его словам, это произошло после того, как сосед отказался лететь с ним, обвинив в "оккупации Крыма", а авиакомпания поддержала недовольного пассажира, так что Еремину пришлось лететь другим рейсом. В свою очередь, в Delta РИА Новости рассказали, что россиянина сняли с рейса за то, что он нарушил правила безопасности, пытаясь "прорваться через закрытую дверь на выходе на посадку". Еремин это отрицает. По итогам разбирательства перевозчик принес россиянину извинения.