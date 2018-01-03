СМИ сообщили о возможном прекращении выпуска Playboy в печатном виде

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Американская компания Playboy Enterprises может отказаться от печатной версии журнала Playboy, сообщает Wall Street Journal.

Как отмечается, руководитель Playboy Enterprises Бен Кон заявил о намерении превратить компанию "из медийной в ту, которая занимается ее менеджментом". Однако окончательное решение еще не принято.

"Мы хотим сосредоточиться на том, что мы называем Мир Playboy, который гораздо больше, чем печатная версия, унаследованная из прошлого", — заявил Бен Кон.

Издание сообщает, что журнал стал убыточным, и прибыль с продаж умерньшилась на не менее чем на семь миллионов долларов ежегодно. Тираж сократился в несколько раз: раньше его выпускали ежемесячно, а теперь — лишь шесть раз в год.

После смерти основателя журнала Хью Хефнера ведутся переговоры о продаже 35% акций Playboy Enterprises, доставшихся по наследству его семье, крупнейшему держателю акций компании Rizvi Traverse, партнером в которой является Бен Кон.

Эротический журнал для мужчин Playboy издается с 1953 года. Российская версия журнала выходит с 1995 года. Помимо эротической тематики, в Playboy размещаются статьи о моде, спорте, публичных персонах и политиках.