В Китае врач умерла, отработав 18 часов без перерыва

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. В китайской провинции Шаньси врач умерла, отработав 18 часов без перерыва, пишет Asia One.
Женщину тут же реанимировали, но на следующий день она скончалась. Вскрытие показало, что Бянсян умерла от субарахноидального кровоизлияния — одной из форм острого нарушения мозгового кровообращения.
Чжао Бянсян была заместителем главы отделения респираторных заболеваний в больнице. Коллеги врача отметили, что она была "трудоголиком" и одним из лучших специалистов в своей области.