МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Рейс авиакомпании Alaska Airlines из аэропорта Калифорнии пришлось отменить из-за обнаруженной на борту самолета крысы, сообщает телеканал CBS.

Самолет готовился к вылету из международного аэропорта Окленда в Портленд, когда на его борт забежала крыса. Бортпроводникам не удалось поймать грызуна, поэтому рейс был отменен.

"Самолет в настоящее время не обслуживается. Он вернется к эксплуатации, как только профессиональный дезинсектор заверит, что на нем нет грызунов", — заявил представитель авиакомпании. По его словам, самолет также проверят на возможные повреждения, нанесенные крысой.

Пассажирам были предоставлены билеты на другие рейсы до Портленда.