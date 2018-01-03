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Во всем виноваты враги: Хаменеи назвал вдохновителей протестов в Иране

Сюжет:
Протесты в Иране (48)
05:3403.01.2018
716784
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВерховный руководитель Исламской Республики Иран Сайед Али Хаменеи. Архивное фотоВерховный руководитель Исламской Республики Иран Сайед Али Хаменеи. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что "враги" страны объединились, чтобы навредить Ирану и его народу. Слова Хаменеи цитирует агентство Mehr.

Поисково-спасательные работы после землетрясения в Иране
© AP Photo / ISNA/Pouria Pakizeh
В Белом доме назвали события в Иране "настоящим народным восстанием"

Аятолла считает, что "враги" Тегерана стремятся всеми средствами, включая "деньги и оружие", навредить государственной власти.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани ранее заявлял, что митинги против власти в Иране проходят в рамках "опосредованной войны", которую ведет с Тегераном ряд стран. Он отмечал, что за мятежниками стоят США, Великобритания и Саудовская Аравия. По его словам, эти страны руководят кампаниями в социальных сетях, которые влияют на проведение протестных акций.

Иранские протесты

В иранских городах, в частности, в Тегеране, Мешхеде, Исфахане и Реште, с 28 декабря продолжаются массовые беспорядки. Президент страны Хасан Роухани заявил, что недовольство иранских граждан вызвано внутренними проблемами Ирана, а также подстрекательством извне.

Участники акции протеста в Тегеране, Иран. 30 декабря 2017
© AP Photo
Иранские власти пригрозили суровым наказанием задержанным протестующим

По данным СМИ, жертвами протестов стали по меньшей мере 20 человек. За последние три дня в Тегеране задержали порядка 450 демонстрантов.

Мэр Тегерана Мохаммад Али Наджафи сообщил о вреде, нанесенном муниципальной собственности, и затруднении движения в некоторых частях города.

После начала беспорядков появлялись сообщения о блокировке некоторых сайтов. Так, разработчик Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер заблокировали на территории Ирана.

Позже министр связи и коммуникаций Ирана Мохаммад Джавад Азери Джахроми прокомментировал отключение соцсетей.

"Слухи о постоянном отключении социальных сетей не соответствуют действительности. Кажется, что их целью является создание социального недовольства и пессимизма", — сообщил министр.

Реакция Запада

К протестам в Иране проявили интерес западные политики.

Иранские студенты во время протестов в Тегеране. 30 декабря 2017
© AFP 2017 / STR
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В частности, американский президент Дональд Трамп рассказал о пристальном внимании США к беспорядкам в Иране и обвинил власти страны в поддержке терроризма. По мнению американского лидера, именно эта поддержка спровоцировала недовольство иранских граждан.

"Большие протесты в Иране. Люди в конечном счете стали мудро относиться к тому, что их деньги и богатство воруют и разбазаривают на терроризм. Похоже, что они не станут этого больше терпеть. США внимательно следят (за протестами — ред.) на предмет нарушения прав человека!" — написал Трамп в своем микроблоге Twitter.

Также Трамп осудил Тегеран за "отключение интернета".

Поисково-спасательные работы после землетрясения в Иране
© AP Photo / ISNA/Pouria Pakizeh
В Белом доме назвали события в Иране "настоящим народным восстанием"

"Иран, страна спонсируемого терроризма номер один, со множеством происходящих ежечасно нарушений прав человека, теперь закрыл интернет, чтобы мирные демонстранты не могли общаться. Нехорошо!" — заявил он.

Помимо этого, президент США выразил мнение, что в Иране настало "время перемен".

"На протяжении многих лет великий иранский народ подвергался репрессиям. Он нуждается в еде и свободе. Наряду с нарушением прав человека в Иране разграблено материальное благо страны. Настало время для перемен", — сказал Трамп.

Беспорядки не остались без внимания и постпреда США при ООН Никки Хейли, которая считает, что иранцы "проверяют свои власти". Также дипломат рассказала, что США молятся за жителей Ирана и ряда других стран, которые, по мнению Вашингтона, страдают от "деспотизма".=

"В Новый год мы молимся за миллионы людей, которые страдают от ужасных деспотичных властей в Северной Корее, Венесуэле, Кубе и особенно Иране, где сегодня заговорил долго репрессируемый иранский народ. Народ Ирана устраивает проверку правительству. Мы молимся за то, чтобы свобода и права человека оказались сильнее", — отметила Хейли.

Позже дипломат заявила о намерении Вашингтона созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН и Совета ООН по правам человека. Однако Совбез пока не определился, когда состоится заседание по Ирану.

Реакция России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление Никки Хейли о созыве экстренного заседания по Ирану, напомнив об опыте реакции американских властей на протестные акции в США.

Президент Ирана Хасан Рухани. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Роухани на фоне протестов пообещал решить экономические проблемы в Иране

"Нет сомнений, что делегации США есть что рассказать миру. Например, Никки Хейли может поделиться американским опытом разгона протестных акций, поведать в деталях, как, например, проводились массовые аресты и подавление движения Occupy Wall Street или как "зачищался" Фергюсон", — написала Захарова в Facebook.

В Совете Федерации, в свою очередь, выразили обеспокоенность, что в иранских беспорядках присутствует внешний фактор.

Так, глава международного комитета Совфеда Константин Косачев выразил мнение, что реакция Вашингтона выглядит как "подсказки" для протестующих: "поддерживаем иранский народ в его борьбе за базовые права и против коррупции", против "разбазаривания режимом национальных богатств с целью финансирования терроризма за границей".

Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Иранский министр связи рассказал, когда восстановят работу соцсетей

"Внешний фактор в иранских протестах присутствует, хотя пока и не доминирует. Полагаю, волна протестов вскоре утихнет, никакой революции не произойдет, но "смотр сил" состоялся. Тегерану нужно быть начеку, сознавая, что очень влиятельные силы мира заинтересованы в том, чтобы "арабская весна" продолжилась и "персидской". Если не сейчас и не завтра, так послезавтра", — заключил Косачев.

Своим мнением о том, почему американский постпред проявляет интерес к событиям в Иране, поделился сенатор Алексей Пушков.

"Хейли все занималась "миром и безопасностью" в Сирии — теперь беспокоится о "мире, безопасности и свободе" в Иране. Иначе говоря, о смене режима", — отметил Пушков в микроблоге в Twitter.

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