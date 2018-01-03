В Перу число жертв аварии с автобусом достигло 48 человек, сообщили СМИ

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Число жертв аварии с рухнувшим в пропасть автобусом в Перу выросло до 48 человек, сообщает газета Comercio со ссылкой на местную полицию.

Ранее сообщалось о 36 погибших.

Столкновение автобуса с грузовой фурой произошло в 70 километрах от перуанской столицы Лимы на участке серпантина, известного как "Поворот дьявола" (Curva del Diablo). После столкновения автобус, в котором ехали более 50 пассажиров, упал в пропасть с высоты 100 метров.

Перуанский министр транспорта и коммуникаций Бруно Джуффра сообщил в Twitter, что предварительный анализ данных GPS показал, что оба водителя двигались с превышением скорости.