Трамп объявит "награды" самым бесчестным СМИ года

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп анонсировал объявление "наград" самым "бесчестным и коррумпированным" СМИ года.

"Я объявлю награды самым бесчестным и коррумпированным СМИ года в понедельник в 5.00 (01.00 мск во вторник). Награды будут вручены за бесчестность и некачественные репортажи фейковых СМИ в различных категориях. Следите за новостями", — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Трамп еще во время предвыборной кампании начал войну со СМИ, многие из которых, по его словам, являются "фейковыми". Подавляющее большинство СМИ на выборах поддерживали оппонента Трампа Хиллари Клинтон и продолжают критическое освещение администрации после вступления президента в должность.

Трамп регулярно обрушивается в Twitter на такие критически настроенные к нему издания, как New York Times, Washington Post, а также телеканал CNN.