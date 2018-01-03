Трамп объявит "награды" самым бесчестным СМИ года

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп анонсировал объявление "наград" самым "бесчестным и коррумпированным" СМИ года.написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.
Трамп еще во время предвыборной кампании начал войну со СМИ, многие из которых, по его словам, являются "фейковыми". Подавляющее большинство СМИ на выборах поддерживали оппонента Трампа Хиллари Клинтон и продолжают критическое освещение администрации после вступления президента в должность.
Трамп регулярно обрушивается в Twitter на такие критически настроенные к нему издания, как New York Times, Washington Post, а также телеканал CNN.
I will be announcing THE MOST DISHONEST & CORRUPT MEDIA AWARDS OF THE YEAR on Monday at 5:00 o’clock. Subjects will cover Dishonesty & Bad Reporting in various categories from the Fake News Media. Stay tuned!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 января 2018 г.