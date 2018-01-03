В Перу рассказали, что мешает спасательным работам на месте ДТП с автобусом

МОНТЕВИДЕО, 3 янв — РИА Новости. Поисково-спасательные работы на месте падения пассажирского автобуса на побережье океана в Перу осложнены начавшимся приливом, сообщил РИА Новости по телефону с места трагедии представитель корпуса пожарной охраны провинции Уараль Льюис Мехия.

"Ситуация достаточно сложная, уже найдены 35 тел, спасены семеро раненых, у всех есть риск для жизни из-за серьезности аварии. Передняя часть автобуса уже ушла под воду, там очень короткий пляж, и сейчас уровень воды поднимается, поэтому мы начинаем вытаскивать автобус из воды", — сказал Мехия.

Ранее сообщалось, что после столкновения с грузовой фурой на участке серпантина, известного как "Поворот дьявола" (Curva del Diablo), автобус с 50 пассажирами упал с высоты 100 метров. Министерство здравоохранения сообщало о 36 погибших и 6 выживших.