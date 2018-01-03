В Мексике крокодил утащил под воду ребенка

МЕХИКО, 3 янв – РИА Новости. Крокодил напал на 12-летнего мальчика и утащил его под воду, сообщает во вторник управление сил гражданской обороны штата Оахака на юге Мексики.

По данным ведомства, нападение произошло 1 января, когда семья отдыхала на одном из речных пляжей города Пинотепа-Насьональ. Очевидцы сообщили, что рептилия схватила мальчика и утащила в одну из лагун.

Спасатели и добровольцы ищут ребенка. Власти заявили, что операция будет продолжаться, пока мальчика не найдут.