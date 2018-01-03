СМИ: в США передали в прокуратуру два дела против Вайнштейна

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Прокуратура Лос-Анджелеса рассматривает результаты расследований полицейского управления Беверли-Хиллз в отношении Харви Вайнштейна, которого подозревают в изнасиловании, сообщает издание TMZ.
Не уточняется, результаты расследования каких инцидентов были направлены в прокуратуру.
Ранее телеканал CBS сообщил, что прокуратура Нью-Йорка решила не давать ход делу против Вайнштейна. В заявлении ведомства отмечалось, что расследование еще продолжается.
В последнее время разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса и киноиндустрии. Под следствием за домогательства находится актер Билл Косби. Также в домогательствах был обвинен американский режиссер Джеймс Тобэк.