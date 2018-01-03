СМИ: в США передали в прокуратуру два дела против Вайнштейна

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Прокуратура Лос-Анджелеса рассматривает результаты расследований полицейского управления Беверли-Хиллз в отношении Харви Вайнштейна, которого подозревают в изнасиловании, сообщает издание TMZ.

Как сообщает издание, ранее ни одно из уголовных дел в отношении Вайнштейна не продвигалось так далеко. Прокуратуре теперь предстоит решить, достаточно ли предоставлено доказательств для предъявления Вайнштейну обвинений.

Не уточняется, результаты расследования каких инцидентов были направлены в прокуратуру.

Ранее телеканал CBS сообщил, что прокуратура Нью-Йорка решила не давать ход делу против Вайнштейна. В заявлении ведомства отмечалось, что расследование еще продолжается.

В октябре в США целый ряд актрис, в том числе Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу, обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах, после чего тот был уволен из основанной им же компании и исключен из целого ряда профессиональных сообществ.

В последнее время разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса и киноиндустрии. Под следствием за домогательства находится актер Билл Косби. Также в домогательствах был обвинен американский режиссер Джеймс Тобэк.