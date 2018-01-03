В Белом доме назвали Трампа "одним из самых доступных президентов" США

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь администрации американского президента Дональда Трампа Сара Сандерс назвала лидера Соединенных Штатов "одним из самых доступных президентов" в истории страны. Заявление журналистки приводится на сайте Белого дома.

"Слушайте, президент говорит с людьми. Он один из самых доступных президентов, которые у нас когда-либо были. Он предоставляет подробности и отвечает на вопросы самыми разнообразными способами", — цитирует Сандерс пресс-служба ведомства.

Трамп активно пользуется своим аккаунтом в Twitter, чтобы выразить свою позицию по разным вопросам. Лидер страны заявлял, что вряд ли бы смог добиться успех на выборах без социальных сетей. По его словам, Twitter помогает ему прямо доносить свою точку зрения и быстро реагировать на "ложную интерпретацию" его слов в СМИ.