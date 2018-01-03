В Риге локализовали пожар в шестиэтажном доме

РИГА, 3 янв — РИА Новости. Пожар в шестиэтажном здании в Риге, где расположены участок полиции, локализован, сообщили РИА Новости в Государственной пожарно-спасательной службе Латвии (ГПСС).

"Около 23 часов (0.00 мск) пожар был локализован. На четвертом этаже горела площадь 75 кв м., кроме того, на пятом этаже обгорели окна площадью 25 кв м", — сообщили в ГПСС.

Шестиэтажное здание, в котором расположен полицейский участок, загорелось в Риге во вторник вечером. В ГПСС Латвии агентству сообщили, что вызов на улицу Стабу был получен в 21.38 (22.38 мск), пожару был присвоен статус повышенной опасности, было открытое горение.

Информации о пострадавших пока нет. Также пока не ясно, что стало причиной возгорания. В здании расположен участок полиции, но информации о том, пострадал ли он от огня, пока нет.