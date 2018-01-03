В Риге локализовали пожар в шестиэтажном доме

РИГА, 3 янв — РИА Новости. Пожар в шестиэтажном здании в Риге, где расположены участок полиции, локализован, сообщили РИА Новости в Государственной пожарно-спасательной службе Латвии (ГПСС).
Шестиэтажное здание, в котором расположен полицейский участок, загорелось в Риге во вторник вечером. В ГПСС Латвии агентству сообщили, что вызов на улицу Стабу был получен в 21.38 (22.38 мск), пожару был присвоен статус повышенной опасности, было открытое горение.
Информации о пострадавших пока нет. Также пока не ясно, что стало причиной возгорания. В здании расположен участок полиции, но информации о том, пострадал ли он от огня, пока нет.