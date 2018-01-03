Совбез ООН не определился с датой заседания по Ирану

ООН, 3 янв — РИА Новости. Дата заседания Совета Безопасности ООН по Ирану пока не определена, заявил постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров.

Казахстан с 1 января стал председателем СБ ООН.

"Иран не включен в повестку дня Совета Безопасности, но если какая-либо страна-член захочет поднять и обсудить этот вопрос, мы будем готовы работать над этим", — сказал Умаров журналистам в первый день работы Совета Безопасности ООН в 2018 году. При этом он отметил, что американский постпред уже "выходила на связь" с ним по этому вопросу.

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила журналистам во вторник, что США "в ближайшие дни" созовет экстренные сессии СБ в Нью-Йорке и СПЧ ООН в Женеве в связи с событиями в Иране.

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции социального протеста. Президент Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек.