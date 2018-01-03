Глава МИД Франции на фоне массовых протестов отложил визит в Иран

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отложил визит в Иран, где на прошлой неделе вспыхнули массовые протесты, сообщил Елисейский дворец.

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора со своим иранским коллегой Хасаном Роухани выразил озабоченность числом погибших манифестантов в Иране и призвал власти ИРИ к сдержанности и мирному решению конфликта.

"В данном контексте президенты Франции и Ирана единодушно решили, что визит главы французского МИД, намеченный на конец этой недели, должен быть отложен", — говорится в коммюнике.

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции социального протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран.

По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек. Около 450 человек были задержаны за последние три дня в столице стран Тегеране в связи с протестами.